미 당국자 "코로나 99% 무해" 트럼프 발언 정정 포기

스티븐 한 FDA 국장 "누가 옳고 그른지 말 못해" 언급

전 FDA 국장 "감염자의 1% 이상이 심각한 상태" 반박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 스티븐 한 미 식품의약국(FDA) 국장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 99% 무해하다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 대해 긍정도 부인도 하지 않았다. 보건 당국자가 정확하지 않은 대통령의 발언을 수정하는 것을 포기한 셈이다.

스티븐 한 FDA 국장은 5일 CNN의 '스테이트 오브 더 유니언'과 인터뷰에서 전날 트럼프 대통령이 독립기념일 축하 연설에서 한 코로나19 발언과 관련해, 진행자가 대통령의 발언이 틀린 것 아니냐고 거듭 묻자 "나는 누가 옳고 누가 그른지 얘기하지 않을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 전날 연설에서 "우리는 약 4000만명을 검사했다. 그만큼 검사를 한 결과 확진자가 많이 발생했지만 99%는 완전히 무해(harmless)하다"고 주장해 논란을 일으켰다.

미 질병예방통제센터(CDC)는 5월 말 코로나19의 심각성과 전파력 차이에 따른 시나리오를 제시하면서 감염자의 35%는 증세가 나타나지 않는다는 추정치를 내놓은 바 있다.

한 국장은 또 코로나19 환자가 급증하는 플로리다주가 공화당 전당대회를 열기에 안전한 장소인지와 관련한 질문에 대해서도 구체적인 언급을 피했다. 그는 "말하기에는 너무 이르다고 생각한다"며 "플로리다와 전국에서 이것이 어떻게 전개되는지 볼 필요가 있을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 당초 전당대회 개최 예정지였던 노스 캐롤리아나주의 경제활동 조기 재개 불가 방침을 비난하며 플로리다주로 전당대회 장소를 옮기기로 결정했지만 이후 플로리다주는 미국내 최대의 코로나19 '핫스팟'으로 전락한 상태다. 미 존스홉킨스대학은 플로리다주의 코로나19 누적 감염자수가 20만명을 돌파한 것으로 집계했다.

반면 스콧 고틀립 전 FDA 국장은 트럼프 대통령의 발언을 적극적으로 비판했다. 그는 CBS와의 인터뷰에서 "코로나19에 감염될 경우 분명히 1% 이상이 심각한 증상을 앓게 될 것"이라며 트럼프 대통령의 99% 이상 무해 논란을 반박했다. 그는 또 "감염자의 2~5%는 입원을 해야한다"고 강조했다.

공화당 인사들도 트럼프 대통령의 발언을 우려했다. 공화당 소속 카를로스 지메니 마이애미 시장은 "바이러스는 무해하지 않다”고 주장했다. 마이애미시가 속한 플로리다주는 지난 4일에만 1만1400명의 신규 감염자가 발생했다.

CNN방송은 한 국장의 발언은 미 당국자들이 트럼프 대통령의 발언을 수정하는 것을 두려워하고 있다는 것을 보여주는 예이며 미 국민과 보건 당국자들간의 신뢰가 무너지고 있음을 보여주고 있다고 지적했다.

