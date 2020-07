코오롱, 무지개 디딤돌 멘토링 5기 해단식

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 18,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 58,539 전일가 18,450 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 '무지개 디딤돌 멘토링' 5기 온라인 해단식을 가졌다. 이번 활동에 참여한 36명의 멘토와 멘티는 지난해 11월부터 학교 교과학습 및 문화 체험활동을 함께했다. 다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 대면 활동이 어려워진 올 초부터는 메신져, 화상 등 온라인으로 멘토링을 진행하며 8개월간의 공식 활동을 마무리했다.

‘무지개 디딤돌 멘토링’은 다문화가정 청소년들이 동일 배경을 가진 대학(원)생 멘토와 1:1로 매칭돼 문화 차이를 극복하고 학업에 적응해 한국 사회에서 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 다문화가정 자녀 지원 프로그램이다.

우수 멘토링팀으로 선정된 몽골인 유학생 투굴두르 멘토와 필리핀 다문화가정 자녀인 방현성(가명) 멘티는 “호기심이 많은 멘티의 다양한 질문들에 함께 답을 찾고 꿈과 목표에 대한 많은 대화를 나누며 이제는 둘도 없는 형·동생 사이가 됐다”며 8개월간의 활동 소감을 전했다.

코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 18,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 58,539 전일가 18,450 2020.07.03 15:30 장마감 close 은 2015년부터 다문화가정자녀 지원사업을 운영하고 있다. 올해로 5기를 맞이한 무지개 디딤돌 멘토링과 더불어 요리 분야 자격증 취득을 통해 다문화가정 청소년들의 사회진출을 지원하는 ‘꿈을 Job아라’ 프로그램도 운영했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr