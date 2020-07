외국인, 4주 연속 '팔자'…코스닥은 한 주만에 매수 전환

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 연속 매도세를 지속했다. 코스닥 시장에서는 한 주 만에 다시 '사자'로 돌아섰다.

5일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 29일부터까지 이달 3일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2711억원을 순매도했다. 유가증권시장에서 4719억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 2128억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 8,500 등락률 +2.98% 거래량 1,604,493 전일가 285,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 1319억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,600 전일대비 700 등락률 +1.32% 거래량 11,887,868 전일가 52,900 2020.07.03 15:30 장마감 close 를 560억원 사들였다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 250 등락률 +0.54% 거래량 1,457,760 전일가 46,650 2020.07.03 15:30 장마감 close (528억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 18,900 등락률 +16.68% 거래량 12,668,344 전일가 113,300 2020.07.03 15:30 장마감 close (513억원), 포스코(POSCO·403억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,380,000 전일대비 1,000 등락률 +0.07% 거래량 41,681 전일가 1,379,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (390억원), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 486,000 전일대비 7,900 등락률 +1.65% 거래량 46,873 전일가 478,100 2020.07.03 15:30 장마감 close (385억원), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,900 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 491,406 전일가 123,800 2020.07.03 15:30 장마감 close (364억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 4,000 등락률 -1.78% 거래량 283,845 전일가 225,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (323억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 259,900 전일대비 13,300 등락률 +5.39% 거래량 523,194 전일가 246,600 2020.07.03 15:30 장마감 close (280억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,221,250 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 SK를 1229억원 순매도했다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 15,000 등락률 -1.91% 거래량 225,308 전일가 786,000 2020.07.03 15:30 장마감 close 를 1061억원 팔았다. 이밖에 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 165,000 전일대비 38,000 등락률 +29.92% 거래량 711,921 전일가 127,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (994억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 277,500 전일대비 500 등락률 +0.18% 거래량 971,940 전일가 277,000 2020.07.03 15:30 장마감 close ·697억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,400 전일대비 50 등락률 +0.26% 거래량 2,959,162 전일가 19,350 2020.07.03 15:30 장마감 close (693억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 70,900 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 327,098 전일가 71,100 2020.07.03 15:30 장마감 close (407억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 9,500 등락률 +2.56% 거래량 540,737 전일가 371,500 2020.07.03 15:30 장마감 close (380억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 99,200 전일대비 200 등락률 +0.20% 거래량 569,575 전일가 99,000 2020.07.03 15:30 장마감 close (374억원), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 1,405,154 전일가 12,450 2020.07.03 15:30 장마감 close (338억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 32,150 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 916,274 전일가 32,200 2020.07.03 15:30 장마감 close (302억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

증시는 당분간 좁은 범위 내에서 등락을 거듭할 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "증시는 단기적으로 뚜렷한 방향성 없이 좁은 범위 내에서 등락을 거듭하는 양상을 보일 가능성이 높다"면서 "미국 경제지표 개선과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산이라는 두 변수가 엇갈리고 있기 때문"이라고 분석했다. 김 연구원은 "지수 방향성이 명확치 않은 상황에서는 종목별 차별화에 집중하는 알파 전략이 중요하다"면서 "7월 초 정부의 정책 이벤트에 주목할 필요가 있는데 한국판 뉴딜정책은 디지털·친환경 분야 주식들의 밸류에이션 리레이팅을 자극할 것"이라고 덧붙였다.

