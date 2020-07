[아시아경제 강주희 인턴기자] 드라마 '사이코지만 괜찮아'에 출연하고 있는 배우 김수현이 촬영 중 근황을 전했다.

김수현은 3일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "#꽃강태" 라는 해시태그와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 촬영지로 추정되는 곳에서 편안한 차림으로 카메라 앞에 무심한 듯 서 있는 김수현의 모습이 담겼다.

특히 김수현은 귀에 꽃을 꽂은 채 어딘가를 응시고 있는 모습으로, 시크함과 귀여운 매력을 동시에 뽐내 눈길을 끌었다.

이를 본 팬들은 "누가 꽃인지 모르겠다. 꽃이 안보이는 미모", "왜이렇게 잘생긴거에요", "드라마 본방사수 할게요" 등의 반응을 보였다.

한편, 김수현은 드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 어릴 적 상처를 안고 고단한 삶을 살아가며 사랑을 거부하는 정신 병동 보호사 문강태 역으로 활약하고 있다.

