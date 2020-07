박지원 "정치의 '政'자도 입에 올리지 않을것…국정원 개혁에 매진"

[아시아경제 원다라 기자] 박지원 전 민생당 의원이 "정치의 '政'자도 입에 올리지 않고 국정원 본연의 임무에 충실하며 국정원 개혁에 매진하겠다"고 국정원장 내정소감을 밝혔다.

박 전 의원은 3일 오후 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "국정원장 후보자로 내정됐다는 통보를 청와대로부터 받았다. 공식 임명을 받으면 각오를 밝히겠습니다만 먼저 제가 느낀 최초의 소회를 밝힌다"면서 이같이 밝혔다.

박 전 의원은 "역사와 대한민국, 그리고 문재인 대통령님을 위해 애국심을 가지고 최선을 다하겠다"면서 "앞으로 제 입에서는 정치라는 政자도 올리지 않고 국정원 본연의 임무에 충실하며 국정원 개혁에 매진하겠다"고 말했다.

이어 "SNS활동과 전화소통도 중단한다'면서 "후보자로 임명해주신 문재인 대통령님께 감사드리며 김대중, 노무현 대통령님과 이희호여사님이 하염없이 떠오른다"고 덧붙였다.

4선 의원이었던 박 전 의원은 21대 총선에서 자신의 지역구인 전남 목포에 출마했지만 김원이 민주당 의원에 밀려 낙선했다. 이후 방송인 활동을 이어갔으며 모교인 단국대에서 석좌교수로 임명됐다. 청와대는 “메시지가 간결·명쾌하면서 정보력과 상황판단이 탁월할 뿐 아니라 제 18·19·20대 국회 정보위원회에서 활동해 국정원 업무에 정통하다”고 박 전 의원의 국정원장 내정 이유를 밝혔다.

