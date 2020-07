김치볶음밥+계란프라이맛 '포카칩' 나왔다

[아시아경제 최신혜 기자] 오리온은 생감자칩인 포카칩에 김치볶음밥과 계란프라이 두 가지 맛을 담은 햇감자 한정판 ‘포카칩 2MIX 김치볶음밥&계란후라이맛’을 출시한다고 3일 밝혔다.

이번 한정판은 ‘한 봉지에 담은 조화로운 두 가지 맛’을 콘셉트로, 빨간색 양념의 김치볶음밥과 흰색 양념의 계란프라이맛 포카칩이 한 봉지에 들어있는 것이 특징이다. 따로 먹으면 매콤 짭짤한 김치볶음밥과 고소한 계란프라이 각각의 맛을, 함께 먹으면 계란프라이를 올린 김치볶음밥 맛을 느낄 수 있다.

이와 함께 국내산 햇감자로 만들어 가장 신선한 포카칩을 맛볼 수 있는 것도 주목할 만한 점이다. 오리온은 매해 6월부터 11월경까지 감자 특산지로 유명한 전라남도 보성, 충청남도 당진, 강원도 양구 등에서 수확한 국내산 감자를 원료로 사용한다. 수확된 햇감자는 즉시 청주공장과 감자 저장소로 이동, 생산에 투입된다. 국산 제철 감자 본연의 맛과 영양, 신선함을 고스란히 담은 햇감자 한정판 포카칩을 즐길 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr