3일 서울 강서구 국립항공박물관에서 열린 개관식에 '대한민국 임시정부 군무총장 노백린과 6인의 항공독립운동가' 동상이 설치돼 있다. 100년 한국 항공산업의 역사와 유물을 전시·관리하는 국립항공박물관은 오는 5일 개관한다. /문호남 기자 munonam@

