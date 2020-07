바디프랜드, '2020 고객감동 우수브랜드 대상' 5년 연속 1위

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 자사 안마의자가 '2020 고객감동 우수브랜드 대상'에서 헬스케어 부문 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

'2020 고객감동 우수브랜드 대상'은 우수한 품질과 뛰어난 서비스로 소비자에게 신뢰와 감동을 이끌며 브랜드 가치를 인정받은 기업을 발굴해 시상하는 제도로, 바디프랜드 안마의자는 올해 수상으로 헬스케어 부문 5년 연속 1위 자리를 지켰다.

바디프랜드 안마의자는 고객이 마사지로 인해 건강이 좋아지는 효과를 직접 체감하는 등 제품의 사용 효과에서 고객 만족을 이끌내고 있다. 실제 한국리서치가 올해 초 바디프랜드 안마의자를 사용한 성인 남녀 340명을 대상으로 한 설문조사에서 사용자의 92%가 사용 후 건강이 좋아졌다고 답하기도 했다.

안정화된 제품 품질과 탄탄한 AS서비스 역시 고객 만족도를 높이는 데 일조했다. 바디프랜드는 제품 모델과 상관없이 5년의 무상 AS서비스를 제공하는 '5년 책임 프로그램'을 운영 중이다. 배송에서도 설치 지연 등에 따른 불편함이 없도록 서비스 체계도 구축했다. 250여 명의 전문 배송인력이 2인 1조로 '주문 접수 후 3일 이내 배송 완료'를 목표로 활동하고 있다.

바디프랜드 관계자는 "대한민국 대표 헬스케어 기업으로서 '건강수명 10년연장'이라는 목표를 꾸준히 실행하고 있다"며 "지속적으로 고객 만족과 책임경영을 실현하겠다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr