LG전자, 퓨리케어 공기청정기 3총사로 해외 공략 박차

[아시아경제 이기민 기자]LG전자가 가정용·휴대용, 상업용 등 퓨리케어 공기청정기 3총사의 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

3일 LG전자에 따르면 LG 퓨리케어 360도 공기청정기는 최근까지 미국, 중국, 일본, 인도, 태국 등에 선보인 데 이어 올해는 아랍에미레이트(UAE), 요르단, 이집트, 베트남, 헝가리 등으로 확대한다. LG전자는 올해 연말이면 출시국가는 모두 30개국을 넘어설 전망이라고 설명했다.

LG 퓨리케어 360도 공기청정기는 제품 상단의 클린부스터가 강한 바람을 만들어 깨끗한 공기를 멀리까지 보낼 수 있어 넓은 공간을 빠르고 효율적으로 청정한다. 여러 방향에서 공기를 흡입하고 청정할 수 있기 때문에 사각지대도 줄어든다.

휴대용 공기청정기인 LG 퓨리케어 미니도 연내 미국, 러시아, 태국 등에 추가로 선보이면 출시 국가는 모두 10개국이 넘는다.

LG 퓨리케어 미니는 크기는 작지만 강력한 성능을 지닌 제품이다. 국내에서 판매되는 휴대용 공기청정기로는 처음으로 한국공기청정협회로부터 소형 공기청정기 CA(Clean Air) 인증과 미세먼지 센서 CA인증을 동시에 받았다.

또한 최근 대전지하철의 모든 역사에 설치된 LG 퓨리케어 대형 공기청정기는 사우디아라비아, UAE, 요르단, 이라크 등 해외 출시도 준비중이다.

대형 공기청정기는 최대 158㎡ 공간의 실내 공기를 청정할 수 있어 학교, 사무실, 병원, 식당, 카페 등 공공·상업시설에서 사용하기 적합하다. 한국공기청정협회로부터 CA(Clean Air)인증도 받았다. 또 오염된 공기를 아래쪽에서 흡입하고 깨끗한 공기를 위쪽에서 배출하는데 이 과정이 모두 제품 앞쪽에서 이뤄지기 때문에 공기 순환에도 효과적이다.

이감규 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장 부사장은 “가정용부터 휴대용과 상업용에 이르기까지 맞춤형 솔루션을 제공하는 퓨리케어 공기청정기가 글로벌 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr