문 대통령 "다주택자 부담 강화, 주택 공급 확대" 지시

2일 김현미 국토교통부 장관 긴급 보고

[아시아경제 임온유 기자] 문재인 대통령이 2일 다주택자 등 투기성 주택 보유자의 부담 강화 등을 핵심으로 하는 부동산 대책을 지시했다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 김현미 국토교통부 장관으로부터 주택 시장 동향 및 대응 방안에 대한 긴급 보고를 받았다. 이후 김 장관에게 투기성 주택 부담 강화, 주택 공급 확대, 생애최초 구입자 세금부담 완화 등 정책 방향을 제시했다.

문 대통령은 "다주택자 등 투기성 주택 보유자의 부담을 강화하라"고 주문하면서 "투기성 매입을 규제해야 한다는 국민 공감대가 높다"고 강조했다.

문 대통령은 또 "정부가 상당한 주택 물량을 공급했지만 부족하다는 인식이 있으니 발굴을 해서라도 공급 물량을 늘리라"고 지시했다. 문 대통령은 공급 확대 방안으로 3기 신도시 사전청약 물량 확대를 제시했다.

아울러 "청년, 신혼부부 등 생애최초 구입자의 세금부담을 완화해주는 방안을 검토하라"면서 "생애최초 구입자들이 조금 더 쉽게 주택을 공급받을 방안도 강구하라"고 강조했다.

문 대통령은 정부의 집값 안정화 의지를 다시 한번 피력했다. 문 대통령은 김 장관에게 "반드시 집값을 잡겠다는 의지가 중요하다"면서 "보완책이 필요하면 주저하지 말고 언제든지 추가 대책을 만들라"고 말했다.

청와대는 "이날 긴급보고 및 대통령 지시에 따른 구체적 정책 방안은 국토부가 관계부처와 협의해 마련하기로 했다"고 했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr