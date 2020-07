정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 회의 열어…"방위비 분담금 협상 조기 타결 긴밀한협의"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 2일 오후 "정의용 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 열었다"고 밝혔다.

청와대는 "상임위원들은 최근 북한 정세에 대해 논의하고, 한반도에서의 긴장 고조 방지와 보다 항구적인 평화 정착을 위해 계속 노력해 나가기로 했다"면서 "상임위원들은 방위비분담금 협상 진행 상황을 점검하고, 협상의 조기 타결을 위해 한미 간 긴밀한 협의를 계속해 나가기로 했다"고 설명했다.

