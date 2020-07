홍준표, 진중권에 "사형제가 극우 포퓰리즘? 지성인답지 않다"

홍준표, 흉악범 사형 의무화 법안 발의

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 무소속 의원이 자신이 대표 발의한 '사형 집행 의무화 법안'을 비난한 진중권 전 동양대 교수를 향해 "자중하라"고 지적했다.

홍 의원은 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "사형집행 의무화 법안을 극우 포퓰리즘이라고 비난을 한 분을 봤다"며 이같이 썼다.

그는 "극우란 대체로 전체주의를 통칭할 때 쓰는 말"이라며 "사형집행을 하는 미국 30개주 주지사는 모두 전체주의자들이고 매년 사형집행을 실시하고 있는 일본은 전체주의 국가인가"라고 반문했다.

이어 "그분이 자주 쓰는 X개는 시도 때도 없이 짖고 피아를 가리지 않고 물어버린다"며 "오판 가능성을 반대 이유로 삼는 건 일견 타당성이 있으나 극우 포퓰리즘이라는 건 지성인답지 않으니 자중하라"고 했다.

앞서 홍 의원은 지난달 30일 흉악·반인륜 범죄를 저질러 사형이 확정된 자에 대한 사형 집행 의무를 강제하는 것을 골자로 한 형사소송법 개정안을 대표 발의했다.

이를 두고 진 전 교수는 이날 자신의 페이스북을 통해 "미쳤다. 완전히 거꾸로 간다. 저러니 보수가 망하는 거다. 당에서 쫓겨나더니 극우 포퓰리즘에서 살길을 찾는 듯하다"라며 홍 의원을 비판했다.

그러면서 "철학의 부재, 상상력 빈곤. 이러니 수구 소리 듣는 거다"라며 "지금 오히려 오심으로 인한 재심 사건들이 이슈가 되고 있는 판이다. 화성 8차 살인사건, 약촌 오거리 살인사건, 삼례 나라슈퍼 사건, 낙동강변 살인사건 모두 돈 없고 배우지 못한 분들이 억울한 누명을 쓰고 형을 살았다"라고 했다.

이어 "삼례 나라슈퍼 사건의 경우 더불어민주당의 박범계 의원이 배심 판사였다. 오심에 대해 피해자들에게 사과했다"라며 "화성 8차 살인사건의 경우는 그나마 (진범) 이춘재가 살아라도 있었으니 누명을 벗을 수 있던 거다"라고 지적했다.

끝으로 진 전 교수는 "억울하게 흉악범 누명을 쓰고 사형당한 사람이 있다고 하자. 홍준표 의원은 자기가 만든 법 때문에 죽은 사람 되살려낼 방안을 제시하라"라고 일갈했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr