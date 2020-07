SK텔레콤, 방과 후 혼자 남은 초등학생 돕는다…50명에게 아동돌봄

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 방과 후 혼자 있는 초등학생 50명을 대상으로 1년간 돌봄 교육을 제공한다. 사회적 관심을 촉구하기 위한 'with' 캠페인도 시행한다.

2일 SK텔레콤에 따르면 이 회사는 오는 8월부터 1년간 총 50명의 아이들을 대상으로 맞춤형 방문 교육을 제공할 예정이다. 면접을 통해 선발된 50명의 대학생 선생님이 주 1회 2시간씩 아이들과 학습과 놀이는 물론 가을 소풍, SK나이츠 농구 경기관람 등 야외 활동까지 함께 하게 된다.

이는 방과 후 혼자 남겨진 아이들이 자신들의 꿈과 희망을 키워나갈 수 있도록 돕기 위한 것이라고 SK텔레콤측은 설명했다. 여성가족부의 자료에 따르면 전국 7.7%의 초등학생이 학기 중 매일 2.4시간을 혼자 보내는 것으로 파악된다.

SK텔레콤은 방과 후 혼자 남은 초등학생 돌봄에 대한 사회적 관심을 촉구하기 위해 7월 한달간 누구나 손쉽게 참여할 수 있는 SNS 캠페인도 진행한다. 참가를 원하는 사람은 개인 인스타그램에 ‘with’ 의 ‘W’를 형상화한 사진과 '#위드챌린지' '#withchallenge' '#함께해요' 등의 필수 해시태그를 함께 업로드하면 된다.

SK텔레콤은 게시물 2020개를 돌파할 경우 방과 후 아이 돌봄 교육을 위해 3000만원을 기부할 계획이다. SK그룹 내 주요 프로 및 후원 스포츠 종목 선수단 및 코칭스태프도 이번 캠페인의 취지에 공감, 구단 및 개인 SNS 채널을 통해 적극 참여하기로 했다.

‘해피빈 기부 플랫폼’ 내 페이지도 운영한다. SK텔레콤은 캠페인 및 기부 참여자 중 추첨을 통해 총 50명에게 가수 솔비와 유명 패션 디자이너 자렛(이지연)이 함께 제작한 한정판 'with' 가방, 모자, 티셔츠 등 굿즈도 제공한다. 당첨자 발표는 8월 3일이다.

오경식 SK텔레콤 스포츠마케팅그룹장은 "이번 캠페인은 팬들로부터 받은 사랑을 더욱 큰 행복으로 전달하기 위해 시작된 사회공헌활동 ‘SK행복더하기’의 2번째 프로젝트”라며 “SK텔레콤은 5G 시대에도 팬들과 함께 스포츠를 통해 지속적으로 사회적 가치창출을 할 수 있는 활동을 꾸준히 지속할 것”이라고 밝혔다.

