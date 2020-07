위니아딤채, 에너지효율 1등급 23kg 대용량 드럼세탁기 출시

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,545 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,575 2020.07.02 08:27 장시작전(20분지연) close 가 겨울철 솜이불 빨래가 가능하면서도 에너지 소비효율 1등급을 갖춘 '위니아 드럼세탁기' 23㎏ 대용량 모델을 출시한다고 2일 밝혔다.

이번 신제품은 위니아 드럼세탁기 라인업 중에서도 최대용량으로 부피가 큰 이불이나 다량의 수건·의류 등을 한번에 세탁할 수 있다. 에너지효율은 1등급이라서 소비자들의 전기사용료 부담을 줄였다. 정부에서 추진하는 으뜸효율 가전제품 환급 사업 신청도 가능하다.

대용량 세탁에서 중요한 세쳑력은 ‘크린샷’으로 강화했다고 위니아딤채는 설명했다. 크린샷 기능은 세척력에 최적화돼 설계된 노즐이 강력하게 물을 분사해 세제 용해도를 높이고 옷감에 세제가 더 쉽게 침투할 수 있게 돕는다. 별 무늬 표면으로 구성된 드럼통는 빨래를 위로 올려주는 역할을 하는 리프터(Lifter)와 함께 세탁물을 빨래판에 비벼 빤 듯한 효과를 내면서도 옷감 손상을 최소화한다.

스팀 기능을 새로 추가하며 살균기능도 강화했다. ‘위니아 드럼세탁기’ 신제품은 크린 스팀 기능을 적용, 적은 양의 물로 스팀을 발생시켜 옷감 속 찌든 때를 말끔히 제거하고 살균해준다. 위니아딤채는 한국의류시험연구원 시험 결과 유해 세균인 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴균이 99.9%까지 제거됐다고 밝혔다.

세탁 모드는 크게 스팀코스와 일반코스로 나뉜다. 스팀코스는 ▲표준 ▲이불 ▲찌든때 ▲아기옷 ▲타월 ▲크린알러지 ▲크린통세척 7가지 모드를 선택할 수 있다. 일반코스는 쾌속 ▲울/섬세 ▲손세탁 ▲eco 삶음 ▲합성 ▲스포츠의류 ▲헹굼/탈수로 구분돼 세탁물에 따라 최적의 세탁기능을 제공한다. 즐겨찾기 기능도 있어 자주 사용하는 세탁 코스나 원하는 세탁 코스를 저장해 사용할 수 있어 편리하다. 세제함은 ▲일반 ▲2배 농축 ▲3배 농축 등 액체세제 농도별로 구분돼 농도에 맞는 용량을 투입할 수 있도록 지원한다.

세탁 도중 빨래를 넣을 수 있도록 세탁물 추가 기능도 적용했다. 또한 크린 스팀 통세척 기능이 있어 세탁조를 위생적으로 관리할 수 있다. 뿐만 아니라 세탁기 안전사고가 자주 발생하는 만큼 사용자 안전을 고려한 차일드 락(Child Lock) 기능도 적용했다.

풀 터치 스크린으로 깔끔하면서도 조작이 간편하다. 실버와 화이트 색상 2개 모델로 구성되어 있으며 140~150만원대이다. 세탁기 심장인 모터는 10년 무상 보증한다.

위니아딤채 관계자는 “최근 소비자들이 위생적 측면을 고려해 세척력이 뛰어난 제품과 이불과 매트 등의 대용량 빨래도 가능한 제품을 구입하는 경향이 높다.”며 “스팀기능으로 위생을 책임지고, 1등급효율로 합리적인 가격에, 자주 사용해도 유지비용이 부담되지 않는 위니아 드럼세탁기가 세탁기 구입을 위한 고객들의 좋은 선택 될 것”이라고 강조했다.

한편 위니아딤채는 다음달 21kg 모델도 출시해 대용량 라인업을 강화한다. 23kg 모델과 유사한 기능을 제공하면서 100만원 초반대에 선보일 예정이다.

