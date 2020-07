[아시아경제 이민우 기자] 엔에스엔 엔에스엔 031860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,660 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,680 2020.07.02 07:49 장시작전(20분지연) close 은 연예기획사 화이브라더스코리아 화이브라더스코리아 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,640 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,610 2020.07.02 07:49 장시작전(20분지연) close 주식 898만8900주를 360억원에 취득하기로 결정했다고 2일 공시했다. 엔에스엔 측은 "안정적인 경영권 확보를 위한 지분 추가 취득"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr