중동 지역서 코로나19 관련 재외국민 사망…정부, 지원책 강구

[아시아경제 임철영 기자] 다수의 한국 기업이 진출한 이라크에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 한국인 사망자가 잇따라 나오면서 정부가 지원책을 강구하고 있다.

김인철 외교부 대변인은 30일 정례브리핑에서 "현지 대사관과 기업 간 상시 소통체제를 구축하고 발주처와 긴밀하게 소통하고 있다"면서 "방역물품 지원, 응급 화상 의료상담 등을 포함한 긴급한 의료지원 등 가능한 모든 지원책을 강구하고 있다"고 밝혔다.

이어 그는 "해외 코로나19 동향을 긴밀하게 주시하면서 관계부처와 방역 당국 그리고 우리 기업과 유기적으로 협조해 실효적 대응 지원 방안을 모색하고 있다"고 덧붙였다.

이날 외교부와 한화건설에 따르면 이라크 바드다드 외곽 신도시 건설 공사 현장에서 근무하던 협력업체 소장 이모씨가 지난 27일 코로나19 의심 증상을 보인 이후 사망했다. 앞서 16일에도 이라크에 진출한 한국 건설사 직원 1명이 코로나19로 숨졌다.

이에 외교부는 장례 절차에 필요한 영사조력을 제공하겠다는 계획이지만 운구 절차 등이 까다롭고 항공편 확보가 녹록지 않아 어려움을 겪는 것으로 알려졌다.

현재까지 중동 지역에서 코로나19 관련 재외국민 사망자는 지난달 4일 아랍에미리트(UAE)에서 숨진 한국 건설사 파견 직원 1명까지 총 3명이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr