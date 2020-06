갤럭시S20 울트라로 KBO 리그 홍보영상 제작

갤S20 울트라 8K 영상으로 직접 촬영

방역·발열체크·마스크 등 방역 노력 소개

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 갤럭시S20 울트라로 KBO 리그를 홍보하는 영상을 제작해 전 세계 팬들에게 리그를 알린다.

30일 삼성전자와 한국야구위원회(KBO)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 성공적으로 진행한 KBO 리그와 선수단, 관계자들의 노력을 조명하는 영상을 제작했다고 밝혔다.

갤럭시S20 울트라의 8K 동영상으로 경기 시작 전부터 종료까지 꼼꼼히 방역을 실시하는 현장을 보여주고, 선수단 발열 체크나 철저한 마스크 착용, 온라인 응원 등 새로운 시대의 야구장 모습을 촬영했다. 어려운 환경에서도 명승부를 펼치며 야구팬들을 기다리는 선수들의 염원을 알릴 계획이다.

글로벌 버전 영상은 현 메이저리거이자 KBO 최고의 외국인 타자 중 한 명인 에릭 테임즈가 특별 내레이션을 맡았다. 이번 영상은 KBO 홈페이지, 네이버, 카카오의 KBO 채널과, 삼성전자 뉴스룸과 유튜브, 페이스북, 트위터 등 삼성전자 공식 소셜 채널 등에도 게재되며 전세계 스포츠 팬들에게 소개될 예정이다.

삼성전자 무선사업부 마케팅팀장인 최승은 전무는 “전세계 스포츠 팬들에게 즐거움을 주는 한국 프로야구를 갤럭시 S20 Ultra로 생생하게 담아 많은 사람들과 공유할 수 있게 되어 기쁘다”며 “이번 영상이 완전한 스포츠 경기의 재개를 바라는 전세계 팬들에게 희망의 메시지가 되기를 기대한다“고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr