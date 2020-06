저축은행, 시니어 고객위해 SB톡톡플러스 큰글씨 서비스 실시

[아시아경제 김민영 기자] 저축은행중앙회가 시니어 고객의 금융서비스 품질 향상을 위해 공동 금융서비스 SB톡톡플러스 애플리케이션(앱)에 ‘큰 글씨’ 뱅킹서비스를 다음 달 1일부터 제공한다고 30일 밝혔다.

최근 디지털 금융환경이 가속화돼 시니어의 금융소외 문제가 대두됨에 따라 중앙회가 시니어 대상 금융서비스 확대를 위해 SB톡톡플러스 앱에 ‘큰 글씨’ 뱅킹서비스를 탑재하게 됐다.

이번 큰 글씨 뱅킹서비스는 저축은행 상품조회·가입, 계좌조회 및 계좌이체 등 시니어 고객의 이용 수요가 많은 거래에 적용됐으며 거래별 주요 핵심정보 위주로 간결하게 화면을 구성하고 글씨크기를 대폭 확대해 가독성을 향상시키는 등 시니어 고객이 편리하게 뱅킹서비스를 이용할 수 있도록 구현했다.

박재식 중앙회장은 “최근 디지털 금융 확대에 따라 상대적으로 소외되는 시니어에 대한 권익보호의 중요성이 커지고 있다”며 “시니어 고객은 우리 업계의 주거래 고객층으로 이들을 위한 친화적인 금융서비스 제공은 매우 중요한 이슈인 만큼 앞으로도 다양한 금융서비스 방안을 강구할 예정”이라고 밝혔다.

한편 중앙회는 영업점 방문 거래에 익숙한 시니어 고객의 거래편의를 위해 기존 약관 대비 글자 크기를 2배 이상 확대한 ‘큰 글씨 예금거래약관집’을 이달 중 제작해 저축은행에 배포할 계획이다.

아울러 금융교육 동영상 제작 및 소비자포털 시니어 코너 게시판을 통한 금융정보 제공 등 시니어를 위한 금융서비스를 지속적으로 강화할 예정이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr