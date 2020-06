[아시아경제 이정윤 기자] 인천에서 아프가니스탄에서 입국한 외국인 남성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 인천에서는 총 341명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

인천시는 연수구에 거주하는 아프가니스탄 국적 A(27)씨가 코로나19 양성 판정을 받았다고 29일 밝혔다.

이달 25일 아프가니스탄 카불에서 이스탄불을 경유해 인천국제공항으로 입국한 A씨는 1·2차 검체 검사에서 미결정 판정을 받았다. 이후 자가 격리를 하던 A씨는 이날 3차 검사에서 양성 판정을 받았다.

방역 당국은 A씨를 국가지정치료 병상으로 옮기는 한편, 거주지 일대 방역을 실시했다.

