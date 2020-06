[아시아경제 조현의 기자] 이라크 주재 한국대사관은 28일(현지시간) 한국인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 사망자가 발생했다고 밝혔다.

한국대사관은 이날 홈페이지에 게시한 안전공지를 통해 이같이 전했다. 그러면서 지난 11일과 21일 유엔 특별기로 이라크에서 한국으로 귀국한 한국인 가운데 현재까지 10명이 확진 판정을 받았다고 덧붙였다.

사망자와 확진자는 이라크의 바그다드 외곽 공사현장에서 일하던 한국 건설회사와 그 협력업체의 파견 직원이다. 해당 현장에는 특별기로 귀국하지 않은 한국인 직원 100여명이 아직 남은 것으로 알려졌다.

한국대사관은 "이라크는 코로나19 발병 시 치료 시설이 없고 병상 확보도 어렵다"라며 "이라크의 건설 현장에 이미 감염된 직원이 근무하고 있다고 추정할 수 있으므로 코로나19 예방 수칙을 철저히 지켜달라"라고 당부했다.

