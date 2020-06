방글라서 여객선 뒤집혀…30명 사망·10명 실종

[아시아경제 조현의 기자] 방글라데시 수도 다카 남부를 지나는 강에서 여객선이 뒤집혀 30명 이상이 숨지고 10여명이 실종됐다.

29일(현지시간) 현지 언론과 외신 등에 따르면 이날 오전 사고 선박은 다카의 부리강가 강에서 다른 큰 배와 충돌한 뒤 가라앉았다.

이 여객선은 선착장에 정박하려 할 당시 뒤편이 다른 배에 받혔다. 사고 당시 선착장 부근은 여러 배가 뒤섞여 혼잡한 상황이었던 것으로 전해졌다.

이날 사고 선박에는 50∼60명가량이 타고 있었던 것으로 추정됐다.

지금까지 여자 8명과 어린이 3명 등이 익사한 것으로 확인됐다. 20여명은 헤엄쳐서 육지로 올라왔다.

구조 당국 관계자는 "지금까지 30구의 시신을 발견했다"며 "아직 10여명이 실종된 상태"라고 말했다.

당국은 사고 직후 23명이 숨졌다고 발표했으나 시신이 추가로 발견되면서 희생자 집계가 수정됐다.

