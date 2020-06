"5·18 북한군 개입" 유튜브 역사왜곡 동영상 삭제

'증오콘텐츠'로 간주

유튜브 접속차단 조치

5·18 왜곡 영상 85건 삭제

[아시아경제 구채은 기자] 유튜브에서 5·18 역사왜곡 동영상 85건이 지워졌다. 삭제된 영상은 5.18 민주화운동 당시 광주에 북한 특수부대원이 침투했다거나, 고(故) 김대중 대통령이 폭동을 사주했다는 등 역사적 사실을 왜곡하는 내용으로 지난해 심의를 거쳐 시정요구(접속차단) 결정된 사항이다.

방송통신심의위원회는 지난해 시정요구(접속차단) 했으나 미조치됐던, 유튜브 5.18 민주화운동 역사왜곡 정보 100건에 대해 소관 플랫폼 사업자인 구글 측에 직접 삭제를 재요청한 결과, 총 85건의 동영상이 삭제됐다고 29일 발표했다.

그동안 구글(유튜브)은 위원회의 결정사항임에도 불구하고, 명백한 불법정보가 아닌 한 자율조치에 소극적인 태도를 보여왔다. 하지만 최근 정책을 바꿔 5?18 민주화운동 역사왜곡과 차별·비하 동영상에 대해 자체 커뮤니티 가이드 정책위반으로 걸러내고, 삭제 조치해 영상 시청이 불가능하게 하고 있다.

유튜브 측은 5·18 민주화운동에 대한 역사왜곡 정보나 관련자들에 대한 차별·비하 내용이 '증오성 콘텐츠'라고 봤다. 유튜브에서 인종이나 민족, 종교, 장애 등 특정 정체성이나 특성을 가진 개인이나 그룹에 대한 폭력을 선동하거나 이들에 대한 증오를 조장하는 콘텐츠를 차단하고 있다. 특히 지난해 6월 유튜브는 증오성 콘텐츠에 대한 필터링을 더욱 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

방심위 관계자는 "앞으로도 해외 불법·유해정보 유통을 효과적으로 방지하고, 관련 피해자 구제 및 국내 인터넷 이용자 보호를 위해 향후에도 해외사업자와의 협력관계를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr