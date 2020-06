경남창조경제혁신센터장 이동형 전 싸이월드 대표 취임

“창업으로 지속가능한 경남 신성장 동력 이끌 것”

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 제3대 경남창조경제혁신센터 센터장에 이동형 전 싸이월드 대표가 임명됐다고 29일 밝혔다.

이 센터장은 이날 취임식을 하고 2022년 6월 28일까지 2년간의 임기로 경남창업의 선봉장 역할을 맡게 됐다.

이 센터장은 경북대학교 유전공학과를 졸업하고 LG-CNS에 입사했다. KAIST 경영공학 석사 과정에 진학했지만 창업 준비로 그만두고 5명의 대학원 동기들과 벤처투자를 받아 싸이월드를 공동 창업했다.

또한 이 센터장은 2001년 미국 스탠포드대학교 ‘IT 경영자 SEIT프로그램’과 2012년 창업진흥원이 주관한 40여개 스타트업팀들과 함께 실리콘밸리에서 창업생태계 문화를 접했다.

이어 2013년 창업생태계 활성화를 위해 만들어진 ‘스타트업얼라이언스 센터 운영위원’과 2014년 미래유망 창업 기업지원 프로그램 ‘TIPS 운영사 선정 및 창업팀 평가위원’ 등으로 지금까지 활동해 오고 있다.

이 센터장은 “정부의 다양한 지원정책에도 불구하고 초기 창업자들이 시장 진입을 못 하는 현실도 잘 알고 있다”며 “다년간 창업교육, 컨설팅 등으로 축적된 경험을 살려 제조업 혁신 2단계인 경남창업 활성화에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

