최종구 이스타항공 대표와 김유상 전무, 근로자 대표들이 29일 서울 강서구 본사에서 열린 이스타항공과 제주항공의 인수·합병 관련 기자회견을 마치고 퇴장하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.