[아시아경제 정현진 기자] 파키스탄 증권거래소에 무장 괴한들이 침입했다고 29일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

보도에 따르면 파키스탄 남부 카라치에 있는 파키스탄 증권거래소는 이날 성명을 통해 상황이 여전히 전개되고 있으며 보안군의 도움으로 경영진이 안전을 보장 받고 상황을 통제하고 있다고 밝혔다. 현재는 총기 발사 등은 멈춘 상태라고 설명했다.

블룸버그는 파키스탄 증권거래소 최고경영자(CEO)가 모든 괴한이 사망했다고 밝혔다고 전했다. 현지 언론은 파키스탄 경찰이 2명의 테러리스트를 사살했다고 익명의 보안 당국 관계자를 인용해 보도했다. 또 다른 외신은 괴한들이 총 4명이며 모두 숨진 것으로 보인다고 전하기도 했다.

사건 직후 파키스탄 벤치마크인 KSE100지수는 오전 11시 2분 현재 전거래일대비 0.3% 하락한 채 거래되고 있다.

