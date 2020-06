[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 29일 국회 원구성 협상이 결렬된 후 더불어민주당이 18개 상임위원회를 독식하는 것에 대해 “민주당이 결국 의회독재를 선포했다”고 비판했다.

배준영 통합당 대변인은 이날 구두 논평을 통해 “심지어 협상의 끝자락까지 명분을 쌓기 위해 근거 없이 제1야당 대표의 과도한 개입을 운운한다”며 “허위사실로 내부분열까지 획책하는 여당에 경악하지 않을 수 없다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “통합당은 이에 굴하지 않고 정책대안과 합리적인 비판으로 오로지 국민만을 바라보고 21대 국회에 임할 것”이라고 밝혔다.

