日관방 "G7 틀 유지 중요"…美에 韓 참여 반대 전달 여부는 언급 NO

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 관방장관이 주요 7개국(G7)에 한국을 참여시키는 방안과 관련해 29일 "G7의 틀을 유지하는 것이 매우 중요하다"고 말했다. 전날 미국이 G7 정상회의를 확대해 한국을 참여시키는 구상을 하는 것에 대해 일본 정부가 반대 의사를 표명했다는 보도가 나오면서 이에 대해 반응한 것이다.

NHK방송에 따르면 스가 장관은 이날 정례브리핑을 통해 이같이 "개최 형식은 의장국인 미국과 G7 국가와 논의해오고 있다"면서 이같이 말했다. 스가 장관은 최종적으로 개최 형식이 어떻게 될 지는 미국과 조율할 것이라면서 그 이상의 상세한 내용은 외교상 내용이며 발언을 삼가겠다고 했다.

전날 교도통신은 복수의 미·일 외교 소식통 발언을 인용해 일본 정부 고위 관료가 미국 정부 측에 G7 확대 시 한국의 참가를 반대한다는 입장을 전했다고 보도했다. 일본 정부는 북한이나 중국을 대하는 한국의 자세가 G7과는 다르다면서 우려를 표명하고 현재의 G7 틀을 유지해야한다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

이에 대해 스가 장관은 한국 참여에 대한 찬반 입장이나 입장 전달 사실 여부 등을 확인하진 않았다. 다만 전날 보도 직후 모테기 도미시쓰 일본 외무상이 "G7의 틀 그 자체를 유지하는 것은 매우 중요하다. 이것이 전체의 컨센선스(의견 일치, 합의)가 아닐까 생각한다"고 말한 점을 감안하면 공개적으로 특정 국가를 언급하지는 않되 G7 확대 구상을 부정적으로 생각한다는 견해를 공식적으로 표명하고 있는 것으로 보인다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 당초 이달 개최 예정이던 G7 정상회의를 9월 무렵으로 연기할 생각이며 한국을 참여시키고 싶다는 뜻을 지난달 말 밝혔다. 청와대의 발표에 의하면 그는 이달 1일 문재인 대통령과의 전화 회담에서 G7에 관해 "낡은 체제로서 현재의 국제정세를 반영하지 못한다", "G11이나 G12 체제로 확대하는 방안을 모색 중"이라는 뜻을 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr