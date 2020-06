[아시아경제 이관주 기자] 차기 경찰청장에 내정된 김창룡 부산지방경찰청장이 본격적인 국회 인사청문회 준비 작업에 착수했다.

29일 경찰청에 따르면 김 후보자의 국회 인사청문회를 준비할 17명 규모의 준비팀이 구성을 마쳤다. 단장은 김학관 경찰대학 교수부장(경무관)이 맡았다.

준비팀은 정책개발팀(팀장 류미진 경찰청 여성대상범죄수사과장), 신상대응팀(팀장 김원태 경찰청 정보4과장), 국회대응팀(팀장 남제현 경찰청 수사제도개편팀장) 등 3개 팀으로 꾸려졌다.

준비팀은 김 후보자의 현재 소속인 부산청에서 인사청문회를 준비한다. 정부는 이번 주 안에 김 후보자에 대한 인사청문 요청안을 국회에 보낼 것으로 예상된다.

다만 국회 원 구성이 아직 진행 중이라 실제 청문회 일정이 잡히기까지는 시일이 더 소요될 것으로 보인다.

