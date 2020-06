[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 29일 제5기 옴부즈만 킥오프(Kick-off) 회의에서 이용호 위원(안진회계법인 고문)을 옴부즈만 위원장으로 호선했다고 밝혔다.

이 위원장과 함께 강경훈 동국대 경영학부 교수, 박창완 정릉신협 이사장, 이제경 라이나생명 전무, 성영애 인천대 소비자학과 교수가 위원으로 활동한다.

금감원 옴부즈만은 임기 2년의 비상임위원으로, 독립적이고 객관적인 제3자의 시각에서 금감원의 감독ㆍ검사ㆍ민원ㆍ소비자보호 등 업무 전반에 대한 제도개선 권고 및 이에 대한 감시 역할을 수행한다.

금감원은 옴부즈만이 적극적으로 활동할 수 있도록 지원하는 한편, 옴부즈만의 권고사항에 대해서는 금융감독업무 개선 등을 위해 최대한 반영해 나간다는 방침이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr