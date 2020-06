인실리코젠, 델·인텔과 빅데이터 생물정보 분석 인프라 사업 업무협약

[아시아경제 유현석 기자] 인실리코젠은 델 테크놀로지스, 인텔코리아와 정밀의료를 위한 빅데이터 생물정보분석 인프라 사업화를 추진 관련 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

인실리코젠은 인텔의 셀렉트 플랫폼 솔루션을 기반으로 유전체 분석을 위한 어플라이언스 제품을 개발해 생물정보 및 유전체 연구를 하는 고객을 대상으로 사업을 진행할 계획이다. 인실리코젠 의 솔루션은 델 테크놀로지스의 인프라 솔루션을 기반으로 자사의 분석 소프트웨어 및 브로드 인스티튜트(Broad Institute)가 제공하는 유전체 변이 분석 툴인 GATK 를 표준화된 인텔 셀렉트 플랫폼 상에 적용해 최적의 분석 성능을 고객에게 전달할 수 있도록 한 것이다.

인텔은 브로드 인스티튜트와 유전체 분석 워크로드에 최적화된 인텔 셀렉트 솔루션을 공동 개발해 제공한다. 생체 정보 컨설팅 및 최적화 분야에서 인실리코젠과 긴밀히 협력해온 델 테크놀로지스는 인텔 기반 시스템의 공급 파트너로서 게놈 분석 및 인프라 구성에 최적화된 서버 및 스토리지 시스템을 제공한다. 이를 통해 인실리코젠은 최적의 바이오 정보 분석 환경을 보다 쉽고 빠르게 구축하고 바이오 메디컬 비즈니스 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 어려운 문제를 해결할 것으로 기대한다.

최남우 인실리코젠 대표는 “생물정보 비즈니스 영역에 인텔의 유전체 분석을 위한 인텔® 셀렉트 솔루션을 기반으로하는 어플라이언스를 델 테크놀로지스와 공동 개발하고 플랫폼을 기반으로한 시스템을 델 테크놀로지스로부터 도입하여 자사의 소프트웨어와 변이 분석 툴인 GATK의 컨설팅을 통해 고객에게 보다 향상된 데이터 분석을 위한 인프라를 공급함으로써 고객의 유전체 분석 향상을 위해 업무 협력 및 파트너십 계약을 인텔 및 델 테크놀로지스와 체결했다”고 밝혔다.

권명숙 인텔코리아 사장은 “이번 협약으로 ‘유전체 분석용 셀렉트 솔루션’에 대한 플랫폼 제공 및 기술 지원을 통해 인텔 CPU가 탑재된 셀렉트 서버 시스템에서 최적의 생물정보 분석 환경을 만들기 위한 협업을 진행하게 되었다”며, “3사의 긴밀한 협력을 통해 한국 유전자 분석의 효율성을 증가시키고, 국내 유전체 연구를 기반으로 한 생물정보 분석 인프라 사업 고도화에 기여하기를 기대한다.”고 밝혔다.

김경진 한국 델 테크놀로지스 총괄사장은 “인실리코젠 및 인텔과의 긴밀한 협력하에 델 테크놀로지스가 생물학적 데이터 분석 및 유전체 분석에 기여하게 된 것을 기쁘게 생각한다”며 “델 테크놀로지스는 앞으로도 시장을 선도하는 폭넓은 포트폴리오와 국내 인프라 분야에서의 경험을 바탕으로 선도력과 경험을 포트폴리오와 경험을 바이오 인포매틱스 분야에서 활발한 사업을 전개할 계획”이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr