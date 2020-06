유선·대면 서비스를 디지털로…벤츠, 비대면 서비스 강화

[아시아경제 성기호 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 공식 서비스 센터에서 차량 점검 시 필요한 다양한 절차를 디지털로 이용할 수 있는 서비스를 새롭게 시작하며 비대면 방식의 고객 서비스를 강화한다고 29일 밝혔다.

새로 도입된 ‘디지털 서비스 드라이브’는 ▲공식 서비스센터 24시간 온라인 예약, ▲서비스 담당자와의 양방향 실시간 소통, ▲모바일 차량 사전 점검을 위한 디지털 작업 준비서 서비스 등으로 구성된 디지털 플랫폼으로, 기존에 유선 및 대면으로 이용해야 했었던 서비스 이용의 과정을 디지털로도 경험이 가능토록 구현했다.

이를 통해 고객은 개인의 모바일이나 태블릿 등을 이용해 전국 공식 서비스 센터 중 원하는 지역 및 방문 일정, 서비스 항목 등을 선택해 시간과 장소에 구애 받지 않고 실시간으로 예약할 수 있을 뿐만 아니라, 서비스 상담과 작업 의뢰, 서비스 과정에 필요한 소통 역시 디지털 기기를 통해 간편하게 처리할 수 있게 됐다.

서비스를 이용하기 위해서는 모바일, 태블릿 및 PC 등으로 메르세데스-벤츠 코리아 공식 홈페이지 방문 뒤 ‘온라인 서비스 예약’을 클릭하고 원하는 항목을 선택하면 된다.

이에 앞서 메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 4월 통합 디지털 세일즈 플랫폼인 ‘세일즈 터치’를 도입하고 현재 전국 11개사 딜러사 59개 전시장에서 디지털화된 고객서비스에 적극 지원하고 있다. 세일즈 터치는 서류 확인, 서명, 보관 및 전달 등 차량 계약에 필요한 절차들을 고객이 전시장에 방문하지 않고도 모두 모바일이나 태블릿 등을 통해 고객들이 한층 높은 컨설팅과 서비스를 받을 수 있도록 도울 뿐만 아니라, 시승 신청까지 디지털 방식으로 편리하게 이용할 수 있다.

조명아 메르세데스-벤츠 코리아 네트워크 개발 & 디지털 하우스 부문 총괄 부사장은 “이번 디지털 서비스 드라이브 도입을 통해 ‘언택트’ 시대에 맞는 폭넓은 디지털 경험을 제공할 수 있게 됐다”고 말하고 “앞으로도 메르세데스-벤츠만의 더 나은 고객 서비스 경험을 위해 끊임없이 노력해 나갈 것”이라고 의의를 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr