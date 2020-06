[아시아경제 최대열 기자] 국내에 유통중인 인공눈물 49개 제품이 미생물에 오염된 건 아니라고 식품의약품안전처가 29일 밝혔다.

식약처는 국민청원 안전검사제에 따라 지난해 9월부터 11월까지 가장 많은 추천을 받은 인공눈물 세균 오염여부에 대해 무균시험을 했다. 국내 업체가 제조한 43개 제품과 해외에서 수입한 6개 제품을 대상으로 시험한 결과 모두 적합판정을 받았다고 식약처는 전했다.

아울러 온라인사이트를 점검해 해외직구 등을 통해 인공눈물을 판매하는 사이트 215곳을 적발했다. 인공눈물 같은 의약품은 온라인 판매가 금지돼 있다. 식약처는 방송통신심의위원회와 해당 인터넷 쇼핑몰 등에 차단요청을 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr