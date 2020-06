인국공 사태 또 입 연 김두관 "공채만 '공정'이냐"…홍준표 "억지춘향"

[아시아경제 이지은 기자] 인천국제공항공사(인국공) 사태를 두고 김두관 더불어민주당 의원이 "공채만 공정이냐"며 목소리를 높였다. 홍준표 전 자유한국당 대표는 문 정부의 억지춘향식 노동정책이 문제라고 지적했다.

김 의원은 29일 페이스북에서 "미래통합당은 공공부문 비정규직의 정규직 전환을 달가워하지 않는 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "(통합당은) 젊은 청년들을 무한경쟁으로 몰아넣는 취업고시 문제도 관심 없다"며 "협력업체 비정규직을 해고하고 공채로 다시 뽑는 것을 '공정'이라 한다. 공채만 '공정'이라 하고, 시험을 보지 않은 비정규직은 동료가 아니라는 특권의식도 부추기고 있다"고 지적했다.

김 의원은 "정규직과 비정규직의 임금격차가 2배가 나도 '불공정'이 아니란다. 차별을 그대로 두자는 것인지 이해가 잘 안 간다"며 "인천국제공항공사가 대통령이 갔던 사업장이라 특혜를 준다는 선동도 열심이다. 대통령이 찾아간 것은 비정규직 비율이 가장 많은 상징적인 사업장이었기 때문이다. 정규직 전환은 인국공만 한 것이 아니다"라고 강조했다.

그는 "정규직 전환은 양극화를 해소하고, 좋은 일자리로 만들고, 사회적 불평등을 개선하고, 불공정을 공정으로 바꾸는 지난한 여정"이라며 "정규직 전환으로 정규직 자리가 늘고 임금격차가 줄면 청년들이 좋은 일자리를 구할 기회도 늘어난다"고 말했다.

반면 홍 전 대표는 "정치권에서는 인국공 사태에 대해 본질은 제쳐두고 곁가지 논쟁만 하고 있다"고 지적하고 "인국공 사태의 본질은 청년 일자리 부족"이라고 지적했다.

그는 "문 정권 들어와서 잇다른 좌편향 정책으로 민간의 청년 일자리가 절벽에 이르자 그리스처럼 공공 일자리만 확대 하다보니 생긴 부작용이 소위 인국공 사태의 첫번째 원인이고, 두번째 원인은 정규직,비정규직 차별 문제"라며 "정치권에서는 정규직에 대한 과보호와 강성 노조의 행패는 시정할 생각은 하지 않고 억지 춘향처럼 노동 시장에 정규직,비정규직 차별 철폐만 외치고 있으니 고용 시장이 위축되고 있는 것"이라고 말했다.

홍 전 대표는 "문 정권의 좌편향 경제정책이 자유시장 정책으로 돌아오고 고용의 유연성 확보와 강성 노조의 행패가 사라지면 청년 일자리가 넘쳐나고 정규직,비정규직 차별이 자연적으로 해소된다"며 "이렇게 본질적인 접근을 할 생각은 하지 않고 감정 싸움만 부추기고 있는 문정권은 참 한심한 정권"이라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr