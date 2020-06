[대신증권]

<신규선임>

◆부장 ▲인사부 김선민 ▲상품내부통제부 정헌식

◆지점장 ▲순천지점장 김준희

<승진>

◆3급 차장 ▲광화문센터 안효준 ▲송도지점 김선영 ▲여의도영업부 김경환 ▲창원센터 김주영 ▲창원센터 안창우 ▲제주지점 김지훈

◆3급 과장 ▲인사부 박종호 ▲결제업무부 이은옥 ▲IT개발부 임동욱 ▲IT지원부 최익준 ▲홍보실 김대규

<전보>

◆지점장 ▲평촌지점 서훈석

[대신저축은행]

<승진>

◆3급 과장 ▲경영기획부 최문선 ▲감사팀 이상현

[대신자산신탁]

<승진>

◆3급 과장 ▲경영관리부 이명연 ▲Compliance부 심해영

[대신프라이빗에쿼티]

<신규선임>

◆본부장 ▲경영관리본부 배광록

