[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 직영중고차 기업 케이카(K-Car)와 퍼마일 자동차보험 판매 제휴를 시작한다고 29일 밝혔다.

캐롯손보는 케이카 직영점이나 온라인 사이트를 통해 중고차 구매 시 고객들에게 퍼마일 자동차보험 상품을 안내하며, 고객의 퍼마일 자동차보험 가입여부를 실시간으로 제공해 차량 출고가 즉각적으로 이뤄질 수 있게 된다.

캐롯 퍼마일 자동차보험은 주행거리 연동 후불형으로 차량 시거잭에 꽂는 캐롯플러그를 통해 GPS 기반의 주행거리를 측정하고, 이를 통해 매월 탄만큼만 보험료를 지불한다.

캐롯손보 관계자는 "중고차 구매를 고려하는 고객층에도 퍼마일 자동차보험을 적극적으로 홍보하고 판매채널을 확대하는 의미있는 시도를 했다"며 "중고차 보험 시장에서도 퍼마일의 존재감을 부각시킬 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr