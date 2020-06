AXA손보-보맵, 디지털보험 공동 개발 위한 업무협약 체결

[아시아경제 오현길 기자] AXA손해보험과 보맵이 디지털보험 시장 공략을 위한 전략적 업무협약을 29일 체결했다.

양사는 디지털 플랫폼 전용 보험 상품을 공동 개발하고, 고객 중심의 디지털 보험시장 확대를 위해 노력키로 했다. 보험상품 가입부터 보상까지 한 번에 이용할 수 있는 차별화된 고객 경험도 제공할 계획이다.

AXA손보는 여행, 레저, 모빌리티 등 디지털 플랫폼 고객의 다양한 니즈에 맞는 혁신적인 상품을 보맵에 공급하며, 보맵은 플랫폼 네트워크, IT기술 및 데이터를 활용해 고객 요구를 파악하고 비대면 채널을 통한 간편한 가입 프로세스를 제공한다.

질 프로마조 AXA손보 대표는 "고객을 최우선으로 생각하는 혁신적인 기업인 AXA손보와 국내1위 인슈어테크 스타트업 업체인 보맵의 상호 협력을 바탕으로 차별화된 고객 경험을 제공해 더 많은 고객들이 걱정 없이 현재에 집중할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

류준우 보맵 대표는 "지금의 보험 시장은 디지털 혁신으로 보험 상품과 가입 과정 모두 수요자 중심으로 빠르게 변하고 있다"며 "소비자 편익에 중점을 두고 디지털 완결형 보험 서비스를 만들어가겠다"고 말했다.

