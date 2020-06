하태경 “靑, 인국공 연봉 ‘가짜뉴스’…청년들에 사과하라”

“문제의 본질은 과정의 공정성…여전히 헛발질”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 29일 인천국제공항공사(인국공) 보안검색요원 정규직 전환 논란과 관련해 “청와대의 가짜뉴스가 청년들의 분노를 더 키운다”며 “청년들에게 사과하라”고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “인국공 보안검색 직원 중 자회사로 옮겼거나 옮길 예정인 직원들은 현금성 복리후생비를 포함해서 약 4300만원을 받는다”며 “청와대는 고집스럽게 3800만원을 받는다고 하고 있다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “김두관 더불어민주당 의원의 3500만원보다는 조금 더 썼지만 청와대도 가짜뉴스 퍼뜨리고 있는 것”이라며 “연봉 가짜뉴스라도 퍼뜨려 청년들에게 이건 너희들 자리가 아니다 라고 타이르려고 하니 청년들이 더 분노하는 것”이라고 지적했다.

하 의원은 “문제의 본질은 청와대가 그렇게 낮추려고 하는 연봉에 있지 않다”며 “비정규직의 정규직 전환 반대가 아닌, 과정의 공정성인데 청와대는 여전히 헛발질”이라고 꼬집었다.

하 의원은 “청와대는 문제에 대한 공정한 해법이 없으니 진단이 엉뚱하고 가짜뉴스 선동만 계속 반복하고 있는 것”이라며 “청와대와 민주당은 가짜뉴스 유포 중단하고 청년들과 국민들에게 해결책을 제시하시기 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr