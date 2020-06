국제핵융합실험로 '국산 조립장비' 완성해 프랑스로

[아시아경제 황준호 기자] 국내 기술로 개발된 국제핵융합실험로(ITER)의 조립장비가 완성돼 핵융합에너지 개발을 위해 조성 중인 ITER의 본거지인 프랑스행 배에 실렸다. 우리나라가 맡은 조립장비가 모두 전달되면서 본격적인 ITER 조립이 시작된다. 핵융합에너지의 대량 생산 가능성을 타진하기 위한 ITER 건설 작업이 본격 시작된 것이다.

국가핵융합연구소는 ITER 조립장비의 최종 조달품인 섹터인양장비와 CS자석인양프레임의 제작과 검증시험을 마치고 28일 ITER 건설지로 보냈다고 29일 밝혔다.

ITER은 핵융합에너지 대량 생산 가능성 실증을 위해 한국, 미국, EU, 일본, 중국, 러시아, 인도 7개국이 공동으로 개발·건설·운영하는 핵융합실험로를 말한다.

ITER 조립장비는 우리나라가 상세 설계부터 제작, 검증시험까지 100% 모든 과정을 책임지고 조달해야 하는 품목이다. 이 장비는 섹터부조립장비, 섹터인양 장비, CS자석인양프레임, 직립화장비, 중앙지지구조물 등 5개의 주요 조립 장비들이 포함된다. 섹터 부조립장비,직립화장비, 중앙지지구조물 등은 지난 2017년부터 순차적으로 ITER로 보내졌다.

우리나라는 이를 통해 조달 책임을 지고 있는 9개 품목 중 2개의 조달을 완료했다. 이번 조달을 통해 본격적인 ITER 조립이 시작된다는 점에서 의미가 있다.

ITER은 프랑스 카다라쉬에 위치한 ITER 건설지에서 구축된다. ITER 건설을 위한 조달품들은 진공용기, 초전도자석 등 수백 톤의 대형·고중량 구조물들이지만, 조립과정에서 수 mm 단위의 세밀한 조립공차가 요구되는 등 공정이 매우 까다롭다. 핵융합연 ITER한국사업단은 조립장비의 개발과 제작을 위해 2010년부터 국내 산업체인 ㈜SFA, ㈜유진엠에스, 일진기계㈜와 협력해왔다.

남경오 ITER한국사업단 조립장비기술팀장은 "지난 11년간 진행해 온 조립 장비 개발은 국내 연구진들이 참여 기업과 한 팀이 되어 여러 기술적 난관을 극복하며 협력해 온 덕분에 성공할 수 있었다"고 밝혔다.

정기정 ITER한국사업단장은 "이번 ITER 조립장비의 조달 완료를 통해 ITER 사업 추진 위한 우리나라의 선도적 역할을 다시 한번 인정받게 됐다"며 "ITER의 성공적인 수행을 통해 핵융합에너지 상용화 기술 확보에 지속적으로 노력하겠다"고 설명했다.

이번에 최종 출하한 조립장비들은 지난 4월20일 현대중공업에서 완성 기념식을 개최한 ITER 핵심품목인 진공용기 섹터 6번과 함께 ITER 건설 현장으로 운송된다. 이후 8월경 프랑스 건설 현장에 도착하면 진공용기 직립화 작업을 시작으로 본격적인 ITER 주장치 조립이 시작된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr