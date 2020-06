트럼프, 러 사주 미군 살해 보고 묵살 보도 부인

트윗통해 사실무근 주장

백악관 및 정보기관들도 일제 부인

여야 의원들은 "사실 밝혀야" 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아가 탈레반 측에 아프가니스탄 주둔 미군 살해를 사주한 사실을 보고받았다는 뉴욕타임스(NYT) 보도를 부인했다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 트윗을 통해 "아무도 나나 마이크펜스 부통령, 마크 메도스 비서실장에게 얘기하거나 보고하지 않았다"고 밝혔다. 그는 이어 "모두가 부인하고 있고 우리(미군)에 대한 공격이 많지 않았다. 누구도 트럼프 행정부보다 러시아에 강경하지 않았다"며 오히려 대선 상대인 조 바이든 전 부통령을 물고 늘어졌다.

그러면서 "가짜 뉴스 NYT는 익명의 소식통을 밝혀야 한다"면서 "(NYT는) 그렇게못할 것이다. 이 사람은 아마 존재하지도 않을 것"이라고 주장했다.

미 정보기관을 총괄하는 국가정보국(DNI) 존 랫클리프 국장도 전날 성명을 통해 "대통령도 부통령도 NYT 보도와 관련한 보고를 받은 적이 없다"면서 "NYT 보도는 부정확하다"고 밝혔다. 백악관도 성명을 통해 해당 보도를 부인했다.

이번 소동의 발단이 된 NYT 보도는 러시아가 탈레반 측에 아프간 주둔 미군의 살해를 사주하고 대가를 지급한 것으로 미 정보당국이 파악해 트럼프 대통령에게 보고했으며 3월 말 백악관 국가안보회의도 이를 논의했으나 대러시아 제재 등에 나서지는 않았다는 내용이 골자다.

백악관과 트럼프 대통령의 부인에도 불구하고 NYT는 보도에 문제가 없다는 입장이라고 정치전문매체 더힐이 전했다. 뉴욕타임스는 이날도 후속보도에서 트럼프 대통령이 정보기관의 일일 보고를 통해 이미 알고 있던 사안이라고 전했다.

NYT 보도가 사실이라면 트럼프 대통령에게는 심각한 타격이 불가피하다. 러시아 스캔들로 인해 정권 초기 타격을 입은 상황에서 또다시 러시아를 두둔했다는 사실이 확인된다면 정권의 존립은 물론 대선에서도 엄청난 충격파를 몰고 올 수 있는 사안이다.

야당인 민주당은 즉각 공세에 나서다. 낸시 펠로시 미 하원의장은 ABC 방송과의 회견에서 자신은 미 의회에 즉각적인 보고가 이뤄지도록 요구하겠다는 입장을 밝혔다.

NYT는 리즈 체닝 등 공화당 의원들도 이번 의혹에 대해 백악관이 해명해야 한다고 주장했다며 공화당내에서도 이번 사안에 대해 민감하게 지켜보는 시선이 있음을 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr