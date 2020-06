부영, 한전공대에 800억 부지 기증

[아시아경제 이춘희 기자] 부영그룹이 한전공대에 부지 40만㎡를 기증했다. 감정가액 800억원 어치의 땅이다.

부영그룹은 28일 서울 중구 사옥에서 '한전공대 설립 부지 기부증서 전달식'을 가졌다고 29일 밝혔다. 이날 행사에는 이중근 부영그룹 회장을 대신해 이세중 회장 직무대행과 김영록 전남지사, 강인규 나주시장, 우윤근 한전공대 광주전남범시도민지원위원회 고문, 신정훈 의원(전남 나주시·화순군), 김회천 한전 부사장 등이 참석했다.

이번 부지 기증은 지난해 8월 전남 나주시 빛가람동 일대에 위치한 나주부영CC(전체 75만㎡) 중 절반 가량을 한전공대 설립부지로 기증키로 약속한 데 따른 것이다. 현재 이 부지의 감정가액은 806억원이다.

이번 기증으로 2022년 3월 개교를 목표로 하고 있는 한전공대 설립 계획은 순항할 수 있게 됐다. 학부 400명과 대학원 600명, 총 정원 1000명의 에너지공화 특화 대학으로 꾸려질 한전공대는 한국은 물론 글로벌 에너지 기술 발전을 이끌 산학 협력의 산실로 기대를 모으고 있다.

특히 전남 나주지역이 한전공대 설립부지로 선정된 데는 부영그룹의 부지 기증도 한 몫한 것으로 알려졌다. 비용 문제가 관건으로 떠오른 설립 과정에서 부지 마련 비용 부담을 덜게 되면서 경제성 측면에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

이세중 부영그룹 회장 직무대행은 "부영그룹의 기증이 한전공대가 세계적으로 에너지 기술을 선도하는 연구기관이 되고 전남 지역이 혁신적인 에너지 특화 클러스터로 성장하는 데 도움이 되길 기원한다"고 말했다.

