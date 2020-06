속보[아시아경제 이진규 기자] 경기도 수원시는 28일 권선구 서둔동에 거주하는 60대 부부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

남편(수원 95번 확진자)은 지난 22일 콧물과 기침 증상이 있었고, 아내(수원 96번 확진자)도 같은 날 오한과 식은땀, 근육통 증상을 겪었다. 이들 부부는 27일 오전 10시30분 경기도의료원 수원병원에서 검사를 받고 이날 새벽 0시16분 코로나19 확진 판정을 받았다.

이들 부부의 감염경로는 아직 파악되지 않았다. 수원 지역의 누적 확진자는 총 96명으로 늘었다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr