외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥도 '매도' 전환

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매도세를 지속했다. 지난주까지 매수세를 지속했던 코스닥 시장에서도 '팔자'로 돌아섰다.

28일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 22일부터까지 26일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2580억원을 순매도했다. 유가증권시장에서 1751억원, 코스닥시장에서는 830억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,400 등락률 +2.70% 거래량 21,575,360 전일가 51,900 2020.06.26 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2574억원 순매수했다. 뒤이어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 6,000 등락률 +2.10% 거래량 919,125 전일가 286,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 를 1386억원 사들였다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 2,889,494 전일가 84,300 2020.06.26 15:30 장마감 close (1240억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 3,500 등락률 -1.11% 거래량 927,851 전일가 316,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (903억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,337,000 전일대비 60,000 등락률 +4.70% 거래량 48,453 전일가 1,277,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (512억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 812,726 전일가 274,500 2020.06.26 15:30 장마감 close (411억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 115,400 전일대비 4,400 등락률 +3.96% 거래량 1,900,023 전일가 111,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (389억원), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 64,400 전일대비 3,600 등락률 +5.92% 거래량 5,619,736 전일가 60,800 2020.06.26 15:30 장마감 close (320억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 390,637 전일가 132,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (316억원), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 31,950 전일대비 1,750 등락률 -5.19% 거래량 2,831,880 전일가 33,700 2020.06.26 15:30 장마감 close (242억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 937,593 전일가 269,500 2020.06.26 15:30 장마감 close )였다. 외국인은 지난 주 네이버를 1687억원 순매도했다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 2,000 등락률 +0.40% 거래량 473,636 전일가 499,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 을 878억원 팔았다. 이밖에 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 46,850 전일대비 950 등락률 +2.07% 거래량 2,740,918 전일가 45,900 2020.06.26 15:30 장마감 close (750억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,450 전일대비 150 등락률 +0.78% 거래량 2,454,982 전일가 19,300 2020.06.26 15:30 장마감 close (497억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 400 등락률 +1.37% 거래량 1,435,162 전일가 29,300 2020.06.26 15:30 장마감 close (452억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 810,000 전일대비 5,000 등락률 -0.61% 거래량 175,138 전일가 815,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (448억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 436,893 전일가 370,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (396억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 50 등락률 -0.43% 거래량 2,940,920 전일가 11,750 2020.06.26 15:30 장마감 close (366억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 198,500 전일대비 4,500 등락률 +2.32% 거래량 295,836 전일가 194,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (347억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 373,427 전일가 68,500 2020.06.26 15:30 장마감 close (324억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인이 단기내 신흥국으로 돌아올 것을 기대하기는 어려운 환경이라는 분석이다. 이승현 한국투자증권 연구원은 "외국인의 신흥국으로의 추세적인 자금 유입은 당분간 기대하기 어렵다"면서 "신흥국 경제 성장 모멘텀이 살아나고 글로벌 금융시장이 안정화돼야 신흥국으로의 자금 유입이 추세적으로 나타날 것"이라고 말했다. 그러나 현재는 신흥국과 선진국간 경제성장률 차이가 축소되고 글로벌 금융시장도 불확실성이 높은 상황이다. 이 연구원은 "여기에 신흥국과 선진국간 단기금리 차이도 4월 저점 기록 후 확대되고 있어 당분간 자금 유입을 기대하기 어렵다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr