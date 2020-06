[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 안산 지역 유치원에서 발생한 장출혈성대장균감염증과 관련해 26일 우려를 표하고 원인을 면밀히 조사해 환자 치료를 포함한 관련 조치들이 철저히 이행되도록 관계 부처에 지시했다고 청와대가 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 문 대통령이 "여름철이 다가오면서 유치원, 어린이집에서 제공하는 급식의 안전성 확보를 위해 집단 급식소가 설치된 전국 유치원, 어린이집에 대해 관계 부처는 조속히 전수 점검을 실시해야 할 것"이라며 이같이 지시했다고 전했다.

아울러 문 대통령은 "단순한 행정 처리 수준을 넘어 가족을 보살피는 따뜻한 마음으로 아이들이 이용하는 시설에 대한 위생점검에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

