[아시아경제 조유진 기자] 로바의 패션 브랜드 이육일이유아이가 핫썸머 숏팬츠 컬렉션을 출시한다고 26일 밝혔다.

지난 3월 론칭한 이육일이유아이는 '보편적 시각의 객관화'라는 슬로건을 내건 패션 브랜드다.

이번에 공개된 스토리지 하프 팬츠는 숏팬츠의 계절을 맞아 편안한 착용감의 메모리지 원단 사용과 통기성을 위해 메쉬 원단을 안쪽에 덧대 시원함과 트렌디함을 동시에 담았다. 색상은 블랙과 화이트 두가지다.

한편, 이육일이유아이의 핫썸머 숏팬츠는 26일부터 자사 홈페이지를 비롯해 무신사, 서울스토어, 29CM, 하이버, 힙합퍼, 크루비, SSF 등을 통해 구매 가능하다.

