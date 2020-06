신세계푸드, 전자레인지 간편조리 찐만두 ‘휴게소 김치만두’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 전자레인지로 간편하게 즐길 수 있는 ‘휴게소 김치만두’를 출시했다고 26일 밝혔다.

신세계푸드는 1인 가구와 가정간편식의 보편화에 따라 간편 조리기구로 각광받는 전자레인지로 만두를 조리해 먹는 소비자들이 늘어나는 것에 주목했다. 또한 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 소비심리 위축으로 지갑을 열기 부담스러워 하는 소비자들이 가성비 높은 제품을 선호하는 행태도 주목했다.

신세계푸드는 전자레인지용 찐만두 1인분(6개입) 8봉으로 구성한 대용량 제품 휴게소 김치만두를 7980원에 선보이며 가성비를 추구하는 소비자 공략에 나서게 됐다. 편의점에서 비슷한 용량의 전자레인지용 찐만두 제품을 1인분에 약 3000원대로 구입할 수 있다는 점을 감안하면 휴게소 김치만두는 만두 1인분을 1000원도 채 되지 않는 합리적 가격에 즐길 수 있다.

휴게소 김치만두는 전자레인지 조리에 특화된 찐만두로 최상의 맛을 내기 위해 밀가루와 전분을 적정 비율로 배합해 만든 얇은 만두피에 매콤한 김치와 돼지고기, 두부, 건무, 부추, 당면, 대파 등 신선한 식재료를 넣어 풍성한 식감과 감칠맛을 동시에 느낄 수 있도록 했다.

봉지를 살짝 뜯은 뒤 전자레인지에 넣고 2분~2분30초만 돌리면 찜통에서 갓 쪄낸 듯한 찐만두를 즐길 수 있다. 에어프라이어 조리 시에는 170~180도로 예열된 에어프라이어에 제품을 넣고 7~8분간 조리하면 된다.

전국 이마트 트레이더스에서 판매되며, 가격은 7980원(168g, 6개입 x 8봉)이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr