김창한 크래프톤 대표 취임…"제2의 배틀그라운드 만들겠다"

"제작의 명가로 거듭날 수 있도록 회사 이끌 것"

[아시아경제 이진규 기자] 김창한 신임 크래프톤 대표가 25일 공식 취임하며 '배틀그라운드'와 같은 제2의 명작 게임을 만들겠다는 의지를 나타냈다.

김 신임 대표는 이날 크래프톤타워에서 열린 취임식에서 "크래프톤이 제2, 제3의 배틀그라운드를 만들어 낼 수 있는, 전 세계가 인정하는 '제작의 명가'로 거듭날 수 있도록 회사를 이끄는 것이 나의 역할"이라고 밝혔다.

그는 또 "창의성 경영을 통해 명작이 탄생할 수 있는 제작 환경을 조성하고, 인재 영입과 육성 등 다양한 지원을 제시해 제작의 명가라는 비전과 명성을 더욱 공고히 하겠다"고 강조했다. 제작의 명가로 도약하기 위해선 과감한 도전과 변화가 필요하다고 했다. 게임 제작에 있어 정량적 성공에 집착하지 않고 명작 기준에 부합하는 게임을 제작해달고 당부했다.

그는 배틀그라운드와 같은 게임을 웹툰과 드라마, 영화 등 다양한 콘텐츠에 응용하고 게임화가 가능한 원천 지적재산권(IP)을 확보하는 등 IP 사업 강화 계획을 밝혔다. 또 개발 스튜디오의 독립성을 강화해 제작 능력을 양성하도록 하겠다는 복안도 제시했다. 김 신임 대표는 "스튜디오들은 각자의 크리에이티브 정체성이 형성되고, 독립성을 갖춰 지속 가능한 제작 능력이 양성될 것"이라고 말했다.

한편 김 대표는 지난 2015년 당시 블루홀지노게임즈에서 최고기술책임자(CTO) 겸 개발 프로듀서를 역임하며 펍지의 주력 게임인 배틀그라운드를 탄생시켰다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr