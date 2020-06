[부고]최영희(이투데이 IT중기부장)씨 장인상

▲손기홍 씨 별세, 손혜선(한국천주교중앙협의회 차장)·손석(군포 수리고등학교 교사)씨 부친상, 최영희(이투데이 IT중소기업 부장)씨 장인상, 조애진(안양 부흥중학교 교사)씨 시부상 = 25일 오전 7시, 서울 아산병원 장례식장 05호, 발인 27일 오전 4시 30분, 장지 서울 용인 천주교 추모공원 선영, 02-3010-2000

