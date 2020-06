신협, 전국 16개 학교 스포츠단체에 총 2억1500만원 후원

[아시아경제 김효진 기자]신협중앙회는 전국 16개 학교에 지역 스포츠 단체 활성화 및 스포츠 꿈나무 육성을 위해 총 2억1500만원 상당의 운영비와 스포츠용품을 후원한다고 25일 밝혔다.

학교 스포츠단체 후원사업은 2019년 대구고등학교 배드민턴부를 시작으로 비인기종목이거나 장차 유망하다고 여겨지는 학교 스포츠단체를 후원하는 사회공헌 성격의 사업이다. 신협은 열악한 환경에서 좋은 성적을 내기 위해 노력하는 선수들의 꿈을 응원하고, 더 나은 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 스포츠물품과 장비 등의 지원을 통해 우수 선수를 발굴 및 육성하고 있다.

전일 대전 서구 둔산동 소재 신협중앙회관에서 열린 전달식에서 김윤식 신협중앙회장은 “평화와 희망의 상징인 스포츠는 힘들고 어려운 상황일수록 그 역할이 참 크다”며 “항상 소외되고 어려운 곳에 빛을 비춰왔던 신협이 이번엔 스포츠 꿈나무 지원을 통해 지역 사회 유소년층에 새로운 희망을 전하겠다”고 말했다.

한편, 올해 사업에 선정된 전국 16개 지역스포츠 단체 선수들은 신협에서 후원한 유니폼 등을 통해 신협을 홍보하고, 스포츠를 통한 신협의 나눔 정신을 전파할 예정이다.

