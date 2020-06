정관장, 어린이 과즙 홍삼음료 ‘정관장 아이키커 사파리팩’ 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 정관장이 어린이 과즙 홍삼음료 ‘정관장 아이키커 사파리팩’을 출시했다고 25일 밝혔다.

정관장 아이키커 사파리팩은 엄선한 6년근 홍삼에 새콤달콤한 과즙과 식물혼합농축액이 함유돼 맛과 건강을 동시에 느낄 수 있는 제품으로 사과맛, 포도맛 24입 혼합 기획세트로 구성됐다.

정관장 아이키커 사파리팩은 아이들의 선호도를 반영한 즐거운 놀이동산 사파리버스 콘셉트로 귀여운 동물 캐릭터들이 알록달록한 색상으로 그려져 선물받는 느낌을 전달하는 것이 특징이다.

‘정관장 아이키커’는 최초의 어린이 과즙 홍삼음료로 2011년 출시 이래 10년 동안 꾸준히 판매된 인기제품이다. 정관장은 디자인 측면만 강조하는 치열한 어린이 음료시장에서 정관장의 까다로운 원료 안전성 관리 기술이 접목돼 주부들의 마음을 공략한 것이 사랑받는 이유라고 설명했다.

정관장 아이키커 제품은 여름에 냉장고에 보관해 시원하게 마시거나 얼려 먹을 수 있으며, 휴대와 섭취가 간편한 치어팩으로 개별 포장되어 언제 어디서든 아이들이 먹기 좋다.

정관장 아이키커 사파리팩은 100㎖ 24포로 구성돼 전국 트레이더스 및 백화점, 대형마트 내 정관장 매장에서 구매가 가능하다.

