속보[아시아경제 정현진 기자] 아프리카 서부 베냉의 코토누항구 앞바다에서 한국인 선원 5명이 탄 배가 괴한들의 공격을 받아 이들이 피랍된 것으로 보인다고 24일(현지시간) 영국에 기반을 둔 해상 안전 관련 정보 제공 업체 드라이어드 글로벌이 홈페이지를 통해 공개했다.

드라이어드 글로벌에 따르면 베냉 코노투 항구 남부에서 쾌속정에 타고 있던 총을 든 괴한들이 어선 '파노피 프런티어'호를 공격했다. 괴한들은 어선에 올라 한국인 5명과 가나인 한 명이 탔던 것으로 알려진 배를 남겨두고 떠났다. 해당 쾌속정은 나이지리아 해역인 동쪽으로 달아났다.

드아이어드 글로벌은 "올해 코토누 해역에서 발생한 7번째 사건"이라고 전했다. 현재까지 한국인 선원들의 안전 여부는 즉각 확인되지 않고 있다.

